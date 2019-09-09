Türk savunma sanayii Londra Dseı 2019 Fuarı'nda

09.09.2019 11:37

Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından DSEI Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde 42 Türk firması katılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyeti, Londra'daki fuarda yabancı ülke heyetleri ile resmi görüşmelerde de bulunacak.



20. DSEI Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı, savunma-güvenlik endüstrisinin ve ülkelerin üst seviye resmi delegasyonlarının katılımı ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her 2 yılda bir yapılan bölgenin ve dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan DSEI'a bu yıl 50'den fazla ülkeden bin 600'ün üzerinde uluslararası firma ve 35 binden fazla ziyaretçi katılacak. DSEI 2019'da Ortadoğu, Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyadan katılımcılara yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Türk savunma sanayii firmalarınca üretilen savunma sanayii ürünleri ve hizmetlerinin tanıtım, pazarlama ve satışı gerçekleştirilecek. Fuar sırasında Türk savunma sanayii firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları da yapılacak.



Fuar sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyeti, ev sahibi ülke makamları yanında fuara katılacak diğer ülke heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Fuara Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayii İhracatçı Birliği ile 42 Türk firması katılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA