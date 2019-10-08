Türk savunma sanayi ürünleri, Ukrayna'da görücüye çıktı (1)

08.10.2019 19:30

Türk savunma devleri ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve Vestel'in de bulunduğu birçok uluslararası firmanın ürettiği son model teknolojik ekipman ve cihazlar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Silah ve Güvenlik 2019" sergisinde görücüye çıktı.

8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek sergi, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren birçok uluslararası şirketin yanı sıra askeri yetkili ve güvenlik uzmanını da ağırlıyor.

Kaynak: AA