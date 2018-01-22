Türk Savaş Uçakları, Terör Örgütü Pyd/pkk Hedeflerini Vurdu

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK hedeflerini vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Ocak'ta başlatılan harekat kapsamında sınırın Afrin tarafından belirlenen terör örgütü mevzileri, öğleden sonra Hatay istikametinden havalanan uçaklar tarafından birkaç sortiyle bombalandı.

Bombardıman sesi, Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattındaki köylerden de duyuldu.