Türk sanayisinden 40'tan fazla ülkeye "katma değerli" fren diski ihracatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk sanayisinden 40'tan fazla ülkeye "katma değerli" fren diski ihracatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli programı kapsamında yüksek hızlı trenlerin (YHT) fren sistemlerini üreten döküm fabrikasını ziyaret etti.

26.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli programı kapsamında yüksek hızlı trenlerin (YHT) fren sistemlerini üreten döküm fabrikasını ziyaret etti. Varank, tesiste kilogram başına 40 sentlik ham maddenin 7 dolarlık ürüne dönüştürülerek 40'ın üzerinde ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Bakan Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika ziyaretleri yaptı.

Isıya ve aşınmaya dayanıklı, alaşımlı yüksek mukavemetli çelik dökümler üreten ve ihraç eden Silvan Sanayi AŞ'nin fabrikasını da ziyaret eden Varank, burada incelemelerde bulundu. Önlük giyip koruyucu ekipman takan Varank, el taşlama makinasını alıp işçilerle torna tezgahının başına geçti.

Varank, yaptığı açıklamada, tesiste YHT fren diskleri üretildiğini belirterek, "Buradaki imalatın yüzde 90'ından fazlası yurt dışına ihraç ediliyor. Bu nitelikli döküm gerektiren bir iş. Buradaki YHT tren fren diskleri tüm Avrupa ülkelerine, Çin ve Japonya'ya ihraç ediliyor." dedi.

"Bakanlık destekleriyle ülke sanayisine rekabet üstünlüğü sağlıyoruz"

Türkiye'de yüksek katma değerli üretimin bir noktaya gelmesi için Bakanlık destekleriyle ülke sanayisine önemli avantajlar sağladıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Böyle nitelikli iş yapan firmalarımızın Türkiye'de bulunuyor olması bizim açımızdan mutluluk verici. Bu tesis belki dünyadaki en büyük 2 tesisten biri ve tüm dünyaya YHT fren diskleri ihraç edebiliyor. Burada 40 sente alınan bir hurda çelik, kilogram başına 7 dolar değerine getirilip ihraç ediliyor."

Alman devinin dünyadaki en büyük tedarikçisi

Raylı ve ticari araç fren sistemleri üretiminde faaliyet gösteren Alman devi Knorr-Bremse'nin dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda bulunan şirket, yüksek katma değerli ihracatıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor.

Şirketin 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşvikiyle faaliyete başlayan yeni tesisinde, maden, enerji ve ulaştırma sektöründe kullanılan makinaların parçaları yüksek katma değerle üretiliyor.

Yeni tesisin yıllık 6 bin tonluk sevkiyat kapasitesi var, 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. Fabrikanın tam kapasiteyle çalışmasıyla, bu rakamların daha yukarılara çıkması hedefleniyor.

Hurda saçtan katma değerli nihai ürüne

Fabrikada, özellikle otomotiv sektöründen arta kalan hurda saçlara gerekli alaşımlar eklenerek ham madde elde ediliyor. Şirketin TÜBİTAK'tan aldığı destekle yetkinlik kazandığı çelik döküm teknolojisindeki kabiliyetiyle katma değer oluşturulan YHT fren diskleri ve diğer ürünleri, dünyanın 40'tan fazla ülkesine pazarlanıyor.

Fabrikanın çelik döküm teknolojisindeki rekabetçi üretimi, 63 yıllık deneyimiyle beraber yüksek kalite talebi olan pazarlara girebilmesine imkan tanıyor.

Türk sanayisinden 40'tan fazla ülkeye 'katma değerli' fren diski ihracatı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor Ekonomi
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Bir ayda 12 rahibe koronavirüsten hayatını kaybetti
Bir ayda 12 rahibe koronavirüsten hayatını kaybetti
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık İlhan Cihaner Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Ozan Güven Deniz Seki Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Türk sanayisinden 40'tan fazla ülkeye "katma değerli" fren diski ihracatı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 10:57:54. #1.15#
title