"Türk Sanayicileri Dijital Dönüşümle Global Rekabet Güçlerini Arttırıyor"

05.11.2019 08:21

"Üretimde Rekabet Edebilirliğin Arttırılması: Verimlilik, Otomasyon, Dijital Strateji ve Teknoloji" teması ile gerçekleşecek zirvede, teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile üretim sektörünün en etkili kurumlarının BT ve üretim yöneticileri, dijital dönüşümü şekillendiren en son teknolojileri, stratejileri ve önceliklerini tartışacak.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları; "Sanayi kuruluşlarımızın yeri Türkiye'nin ekonomisi için çok önemli. Artan global rekabet, hammadde fiyatları yanı sıra, işletmeler teknolojik zorlukları çözmek, süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, yeni pazarlara açılmak için en güncel teknolojileri kullanmak ve daralan-zorlanan pazarlar nedeni ile riskleri dağıtmak, mevcut müşterilerine yeni ürün ve deneyimler sunabilmek için çok daha sofistike BT çözümlerine ihtiyaç duymakta. Türk sanayicileri, tüm dünya ile aynı zamanda, dijital dönüşüm yolculuğunda ilerleme kaydediyor, daha fazla verimlilik, esneklik sağlamak için bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanıyorlar."

IDC Türkiye Araştırma Müdürü Ayşe Kaptanoğlu; "Türkiye pazarında uzun zamandır yaşanan siyasi ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle geleceğe dönük tahminler yapabilmek çok zorlaştı. Türk lirasındaki değer kaybının ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesi üretim sektöründeki firmaların yatırım kararlarını da ciddi şekilde etkiledi. Bu bağlamda, rekabet edebilirliklerini ve hatta bazı durumlarda hayatta kalmalarını sağlamak için bilgi teknolojilerine, özellikle akıllı çözümlere yatırım yapmaları gerekiyor. Yani bir anlamda kriz ortamı üretim sektörünü daha akıllı BT çözümlerine yatırım yapmaya itti. Pazara baktığımızda çok sayıda üretim firması, Endüstri 4.0 dalgasının bir parçası olarak dijital dönüşüm teknolojilerini çoktan uyguladı; üreticiler hem fiziksel hem de sanal sistemlerindeki süreçlerini tamamen dönüştürmeye çalışıyorlar. IDC'nin 3. Platform olarak adlandırdığı bulut, mobilite, sosyal ve büyük veri analitik gibi teknolojiler, üreticilerin gerçek zamanlı (real time) olarak harekete geçmelerine yardımcı olmak için kritik öneme sahip olacak (örneğin, tahminsel analitik). Dahası, üreticilerin verimliliği artırmasını ve böylece maliyetleri düşürmesini sağlayacaktır. Üreticilerin dönüşümü, nesnelerin interneti (IoT), robotik, bilişsel yapay zeka (AI), artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), 3D baskı ve yeni nesil güvenlik çözümleri gibi inovasyon hızlandırıcıları tarafından da sağlanacaktır. CIO'lar kendi sektörleriyle ilgili kullanım senaryoları ve başarı hikayeleri aradıkları için de bu noktada tüm iş ortakları yerel ve küresel kullanım senaryolarıyla yaratılacak faydayı açıkça ifade etmelidir."

IDC Türkiye Akıllı Üretim Ödülleri Töreni İstanbul'da Gerçekleşecek

"Türkiye'nin Üretim Lideri"nin seçileceği IDC Akıllı Üretim Zirvesi ödül töreni İstanbul'daki etkinlikte sahiplerini bulacak. 'Büyük Veri ve Analitik', 'Müşteri Deneyimi', 'Veri Altyapısı', 'Kurumsal Dönüşüm', 'Nesnelerin İnterneti', 'Mobilite' kategorilerinde seçilecek 'IDC Akıllı Üretim Ödülleri'ne başvurular alındı.

Kaynak: Bültenler