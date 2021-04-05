Türk sanatçının uluslararası başarısı
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Türk sanatçının uluslararası başarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Türk sanatçının uluslararası başarısı

Belçika'da yaşayan şarkıcı Servet Duran, Hollandaca hip hop şarkısı olan yeni teklisi 'Bij Jouw Zijn' ile çok sayıda kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Belçika'da yaşayan şarkıcı Servet Duran, Hollandaca hip hop şarkısı olan yeni teklisi 'Bij Jouw Zijn' ile çok sayıda kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Türk şarkıcı Servet Duran, 5 yaşından bu yana yaşadığı Belçika'da önemli başarılara imza attı. Hollandaca hip hop şarkısı olan "Bij Jouw Zijn" ile daha geniş küresel bir kitleye ulaşmak isteyen Duran, şarkısında yaptığı kültürel harman ile sevenlerine çeşitlilik sunacak. Mix/Mastering ünlü aranjör Meed (Marocco) tarafından yapılan şarkının, çok sayıda kitleye ulaşması hedefleniyor. Her zaman uluslararası işlerde yer aldığını belirten Duran, nisan ayı içerisinde Türkçe akustik tekli ile ekran karşısına geçeğini kaydetti.

Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Duran, işini severek yaptığına dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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