WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın "Stres" heykeli sergileniyor - Haberler
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WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın "Stres" heykeli sergileniyor

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Türk sanatçı Server Demirtaş'ın, ABD'nin başkenti Washington DC'de açılan "Bir Nöron'un Yaşamı" adlı interaktif sergide yer alan eseri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türk sanatçı Server Demirtaş'ın, ABD'nin başkenti Washington DC'de açılan "Bir Nöron'un Yaşamı" adlı interaktif sergide yer alan eseri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Washington DC'deki sergi salonu Artechouse DC'de açılan interaktif sergi, insan beyninin karmaşıklığını çeşitli sanat eserleriyle anlatıyor.

Nöronlara ve insanın iç dünyasına renkli bir yolculuk imkanı sağlayan sergide, Demirtaş'ın "Stres" isimli hareketli heykeli sanatseverlerin dikkatini çekiyor.

Resim eğitimi gören ve son 30 yıldır insanı ve duyguları temel alan hareketli heykeller yapan Demirtaş, sergideki eserinde, stresin beyne etkisini ele alıyor.

Eser, sergi salonunda 2 Ocak'a kadar görülebilir.

WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor

WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor

WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor

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AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri

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