Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti
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Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti

04.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:51
Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, bir süredir kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bir süre önce yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. Usta sanatçının tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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