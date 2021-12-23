Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 25 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlanacak - Haberler
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Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 25 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlanacak

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 25 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlanacak
AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz'ın cenazesi, 25 Aralık'ta Adana'da toprağa verilecek.

ADANA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz'ın cenazesi, 25 Aralık'ta Adana'da toprağa verilecek.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan Tınaz için yarın saat 11.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlenecek.

Tınaz için 25 Aralık Cumartesi günü memleketi Adana'da Kabasakal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 25 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlanacak

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AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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