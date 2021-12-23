Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 25 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlanacak

ADANA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz'ın cenazesi, 25 Aralık'ta Adana'da toprağa verilecek.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan Tınaz için yarın saat 11.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlenecek.

Tınaz için 25 Aralık Cumartesi günü memleketi Adana'da Kabasakal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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