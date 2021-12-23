"Türk Sanat Müziği'nin Unutulmaz İsmi Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'ya Allah'tan Rahmet Diliyoruz"

İSTANBUL (Habermetre) - Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bestekar, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'ya Allah'tan rahmet diledi.

Vali Yerlikaya, yakınlarına ve sanatseverlerine baş sağlığı dileğinde bulunarak;

"Dillerden düşmeyen şarkıların bestekarı, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi, Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'ya Allah'tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun.

Başta Ayten Ablamız olmak üzere yakınlarının ve tüm sanatseverlerin başı sağ olsun. " ifadelerini kullandı.

Dillerden düşmeyen şarkıların bestekarı, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi, Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'ya Allah'tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun.

Başta Ayten Ablamız olmak üzere yakınlarının ve tüm sanatseverlerin başı sağ olsun. #alaeddinyavasca pic. twitter. com/EHfp2sV8as

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2021 Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Hocamıza saygıyla...

Bestekar, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi, Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'ya Allah'tan rahmet diliyoruz.

Mekanı cennet olsun.

Yakınlarının ve tüm sanatseverlerin başı sağ olsun. #alaeddinyavasca pic. twitter. com/I9LZskchXw

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 23, 2021 Bizi Takip Edin

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