Türk sanal fuar yazılımı dünya liderliğine oynuyor

Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, "neredeyse dünyanın her ülkesinden sanal fuar talepleri alıyoruz, aralarında ülkelerin en büyük fuar şirketleri de bulunuyor. Artan bu talep karşısında 2020 yılını hedeflerimizin çok üzerinde tamamlayacağız" açıklamalarında bulundu.

Dünya genelinde Covid-19 pandemi salgını yüzünden iptal olan fiziki fuarlar dünya ticaretini derinden yaraladı. Ancak yaşanan bu durum hem ülkemizde hem de dünyada fiziki fuarlara alternatif olarak görülen Sanal Fuarları cazip hale getirdi ve sanal fuarlara olan talep 10 katına çıktı. Türkiye'nin ilk ve tek yerli yazılımı olan Endless Fairs, dünya genelinde hedeflerini 5'e katlayarak dünya yazılımlarıyla yarışıyor.

Yaşanan Covid-19 salgını yüzünden ulaşımdan, ticarete, turizmden, perakende sektörüne kadar hemen tüm sektörler olumsuz yönde etkilenmiş durumda. Dünya genelinde yılın ikinci çeyreğinde fuarlar için imzalanan toplam 145 milyar dolar değerindeki sözleşmeler askıya alındı. Fuarcılık sektörünün imdadına ise bu dönemde sanal fuarlar yetişti. Salgın sebebiyle deyim yerindeyse fuarcılık sektöründe aşı görevini gören Sanal fuarlara talep 10 katına çıkmış durumda.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde İhracat Genel Müdürlüğünün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması olduğunu belirterek "İhracatçılarımıza yeni fırsatlar sağlayabiliriz."açıklamalarıyla sanal fuarları işaret etti. Türk ekonomisinde fuarların ticari hacmi ve ekonomiye oldukça katkısıbüyük. Sektörün etkilenmemesi ve ticari akışın devam etmesi için tüm sektörler dijital alana hızla giriş yapıyor.

Dünya fuarcılık sektörü sanal fuarlarla dijital dönüşüme başladı

Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir,Endless Fairs yazılımına neredeyse tüm dünya ülkelerinden bir talep olduğunu vurguladı. Özdemir, bugüne kadar Mısır, İngiltere, Malezya, Bulgaristan, Hindistan, Sırbistan, gibi ülkelerde gerçekleştirilen fuarların ülkelerin en büyük fuar şirketleriyle gerçekleştirildiğini altını çizdi. Aynı zamanda Özdemir, "Şu an dünyanınhemen her ülkelerinden çok büyük holdingler bizimle iletişime geçiyor. İlerleyen günlerde bu fuarları takvim şeklinde paylaşacağız fakatbir türk yazılımının dünyada bu kadar talep görmesi bizim için onur verici bir durum.Sanalfuarlara artan bu talep dünya lideri olma yolunda bize büyük bir hız kazandırmış durumda. Ülkemizin yaşadığı bu ağır süreci en hafif hasarla atlatması ve ticaretin en kısa sürede eski performansına yükselmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada yaklaşık 10-15 yıldır gözlemlediğimiz dijital değişim son üç ayda inanılmaz bir hız kazandı. Bu pastadan ülke olarak en verimli şekilde payımızı alarak ülke ihracatını hedeflenen seviyelere çıkarmamız oldukça önemli." Dedi.

Kaynak: Bültenler