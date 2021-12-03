Türk Sağlık-Sen, doktorlara yapılan iyileştirmenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi

Türk Sağlık-Sen üyeleri, doktor ücretlerine yapılacak iyileştirmenin diğer sağlık çalışanlarını da kapsaması talebiyle eylem düzenledi.

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde toplanan sendika üyeleri, doktorlara yapılan zammın diğer sağlık çalışanlarını kapsamamasını protesto etmek amacıyla işe bir saat geç başladı.

Türk Sağlık-Sen Trabzon Şube Başkanı Mustafa Serdar, burada yaptığı açıklamada, sağlık sektöründeki kurum ve kuruluşlarda çalışanların sorunlarını ve taleplerini her daim dile getirdiklerini, bugün de yine çalışanların sorunları için alanlarda olduklarını söyledi.

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezinin aldığı bir saatlik işe gitmeme eylem kararına uyan sendika üyelerine teşekkür eden Serdar, "Bugün olduğu gibi 6 Aralık Pazartesi günü tam gün olarak yapılacak iş bırakma eyleminde de birlikte daha güçlü olarak sesimizi Ankara'ya yetkililere iletmiş olacağız. Siz olmazsanız bir eksik, sizlerle beraber bir fazlayız." dedi.

Serdar, sendika olarak, hayat şartlarının günden güne ağırlaştığı bir dönemde hekimlerin maaşlarının ve mali haklarının artacak olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak, TBMM'de böylesine bir süratle yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarının bir bütün olarak değerlendirilerek buna göre düzenleme yapılması gerekirken, ayrıştırılması, yaşanılan ekonomik sıkıntıların görmezden gelinmesi, kayıpların dikkate alınmaması anlaşılır değildir. Sağlık çalışanlarının aylardan beri oluşan beklentileri boşa çıkarılmıştır. Hekim arkadaşlarımızın da bu ayrımcılık nedeniyle çok üzgün olduklarını yakından bilenlerdeniz. Oysa sağlığın bir ekip çalışmasıyla sürdürüldüğünü ve bu ekip olmazsa nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti verilemeyeceğini en iyi bilen, bilmesi gereken Sağlık Bakanı ve hükümet yetkilileridir."

Hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni gibi tüm sağlık çalışanlarının yok sayıldığını savunan Serdar, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetleri bir ekip işidir, ekibin büyük bölümünün görmezden gelinmesi kabul edilemez Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz. Maş zammı hekimlerimiz için de geriye kalan tüm sağlık personelimiz için de hayati önemdedir ve kaçınılmazdır.

84 milyon vatandaşımıza hizmet götüren sağlık çalışanlarını sadece alkışlamak yetmez, emek ve alın teri karşılığındaki hakları verilmelidir. Yapılması gereken tek şey, tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir ücret artışıdır. Sayın Bakan bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmeli, elini çabuk tutmalı ve tüm sağlık çalışanlarını sevindirecek bir müjde daha vermelidir."

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet