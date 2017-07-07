Türk Sağlık-Sen Sözleşmeli Yöneticilikte Adalet İstiyor

Türk Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Kürşat Öksüm bu ay içerisinde yapılacak 4 bin sözleşmeli yönetici atamasının adaletli bir şekilde yapılması istedi.



Öksüm, şube binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bu ay içinde 4 bin sözleşmeli yöneticinin atamasını gerçekleştirecektir. Bu atamalarda ne yazık ki herhangi bir objektif kriter yoktur. Hiçbir bilgi, beceri ve sınava tabi tutulmadan kişiler sözleşmeli idareci olabilmekte ve sağlık kurum ve kuruluşlarını yönetebilmektedir. Böyle bir sistemin sonucunda da geçmiş yıllarda fırıncı, kasap, gassal ve tıbbi cihaz şirketlerinin görevlilerinin kamu hastanelerinde



yöneticilik yapmaları gibi kabul edilemez durumlar ortaya çıkmıştır. Dahası 'Adamımız olsun, bizden olsun da çamurdan olsun' mantığının Türkiye'yi sürüklediği felaketi 15 Temmuz 'da hep beraber görmüştür. Bu anlayışın kamudan artık tamamen temizlenmesi için gerekliliği ve kamuda adaleti sağlayıp, liyakati tesis etmenin zorunluluğu artık tartışılmazdır. Bu ayda yapılacak olan 4 bin yönetici ataması da bu manada ciddi bir sınav olarak kayıtlara geçecektir" dedi.



Sağlık kurumlarının sağlık ve sağlık çalışanlarını bilen insanlar tarafından idare edilmesi gerektiğini söyleyen Öksüm şunları söyledi.



"Sağlık kurum ve kuruluşları objektif ve rekabete açık bir sınavda başarılı olmuş mesleklerinde yetkin insanlar tarafından yönetilmelidir. Ayrıca herhangi bir güvencesi olmadan üst idarecilerin iki dudağı arasına sıkışmış bir yöneticinin hizmet gereklerinden ziyade tek amacının üstlerini memnun etmek olması gibi kamu idaresi açısından son derece zararlı bir anlayıştır. Bizim talebimiz ülkemizin ve devletimizin menfaatidir. Beklentimiz ise adaletin tesis edilmesi ehliyet, liyakat ve tecrübenin temel kriterler olmasıdır. İşin hiç kimseye değil sadece ehline verilmesini istiyoruz." - SİVAS