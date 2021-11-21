Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi Başkanı Alim Kanpolat güven tazeledi

EDİRNE (AA) - Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi'nin 7. Olağan Kongresinde başkanlığa yeniden Alim Kanpolat seçildi.

Kentte bir restoranda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi Başkanı Alim Kanpolat, kongrede yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmek için mücadele ettiklerini, etmeye de devam edeceklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının zor bir süreçten geçtiğini savunan Kanpolat, biran önce tüm sağlık çalışanlarının haklarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Kanpolat, kongreden sonrada yeni yönetimle birlikte sendikal çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Kanpolat tekrar başkanlığa seçildi.

AA / Gürkan Arda - Son Dakika Haberleri

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