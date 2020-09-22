Türk Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Kanpolat : "Sağlıkçılara yönelik saldırılar kabul edilemez"
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Türk Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Kanpolat : "Sağlıkçılara yönelik saldırılar kabul edilemez"

Türk Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Alim Kanpolat, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olayı kınadı.

Türk Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Kanpolat :
22.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:27

Türk Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Alim Kanpolat, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olayı kınadı.

Kanpolat, yaptığı yazılı açıklamada, şifa dağıtmak için gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Olaya karışanların gerekli cezayı alması gerektiğini belirten Kanpolat, "Bu vahşete uğrayan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve insanlıktan nasibini almamış saldırganların en ağır cezayla çarptırılmalarını istiyoruz. Virüsle mücadele mümkün ama bu şekilde sağlıkta şiddete karşı mücadele imkansız. İhmali olanlardan da hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için ağır cezalar getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kanpolat, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde bile böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Virüsle mücadele mümkündür ama bu şekilde sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek imkansızdır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz, sağlıkta şiddete ağır yaptırım, kesin çözüm için en kısa sürede somut adım atılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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