Türk Sağlık-Sen, doktorlara yapılan iyileştirmenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi

NİĞDE (AA) - Türk Sağlık-Sen üyeleri, doktor ücretlerine yapılacak iyileştirmenin diğer sağlık çalışanlarını da kapsaması talebiyle eylem düzenledi.

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yaptığı açıklamada, doktorların ücretlerinde artış yapılmasının zaruri olduğunu söyledi.

Bu zaruretin ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, acil tıp teknikeri, paramedik gibi diğer sağlık çalışanlarının tamamı için geçerli olması gerektiğini savunan Özer, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Çünkü ekonomik olarak tüm çalışanların ciddi kayıpları vardır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli, kayıplar telafi edilmelidir. Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekibin büyük bir bölümü görmezden gelinemez. Zam, doktorlarımız için de geriye kalan tüm sağlık personelimiz için de gereklidir. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde, sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz."

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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