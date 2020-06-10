Türk Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmesi talebi Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmesi talebinde bulundu.

Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmesi talebinde bulundu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası önünde toplanan Türk Sağlık-Sen üyeleri adına Çakmak, basın açıklama yaptı.

Sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Çakmak, "Nisan ayının sonunda açıklanan rakama göre 7 binin üstünde sağlık çalışanı virüse yakalandı. Hayatını kaybedip bize göre görev şehidi olan arkadaşlarımız oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Sağlık çalışanları için alkışlar, tebrikler ve teşekkürlerin hepsini gördük." dedi.

Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının ve verdikleri mücadelenin karşılığını ödeyecek bir değerin olmadığını belirten Çakmak, sağlık çalışanları olarak devletin verdiği görevle millete hizmet etmeyi her şeyden üstün bildiklerine dikkati çekti.

Böylesine bir mücadelenin kahramanlarının mağduriyetlerinin sonlandırılmasına yönelik somut adımlar atılmadığını savunan Çakmak, şunları kaydetti:

"Örneğin esnek çalışma günlerinde nöbet ücretleri verilmeyerek çalışanlar mağdur edilmiştir. İdareciler mevzuatla ilgili kendileri bir bakış açısı geliştirmiş ve 'nöbet ücreti ödemeyiz' demişlerdi. Bu durumun düzeltilmesi ve arkadaşlarımıza nöbet ücretlerinin ödenmesi için gereken yapılmalıdır. Bu kayıplar telafi edilmelidir. Çalışanın emeği zayi edilmemelidir. Mağduriyete neden olan bir diğer mesele, döner sermaye ek ödemeleridir. Sendika olarak uzun süredir adaletsiz döner sermaye sistemine dikkat çekiyor ve bu sistemin çalışan odaklı olarak baştan aşağıyla yenilenmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Bu konuda eylem, başvuru, dilekçe ve benzeri tüm hukuki yollardan talebimizi dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz."

Kaynak: AA