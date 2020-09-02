Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19 açıklaması - NİĞDE
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Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19 açıklaması - NİĞDE

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

02.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:45

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Özer, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin 11 Mart'tan bu yana salgınla mücadele ettiğini, Sağlık Bakanlığının salgınla mücadelede bugüne kadar yaptıklarıyla hep takdir topladığını belirtti.

Salgınla mücadelenin kahramanlarının da sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Çalışanların emeğinin karşılığını ödeyecek bir değer olmadığını ama alın terlerinin de heba edilmemesini ısrarla dile getirdik. Bizim beklentimiz salgının seyrini arttırarak devam ettiği şu günlerde kahraman sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesidir. Maaşlara acilen zam yapılmalı, ücretler iyileştirilmelidir. Bu iyileştirme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamalı, herhangi bir ayrıma gidilmemelidir. Döner sermaye sorununa sosyal taraflarla görüşülerek makul bir düzeyde çözüm üretilmelidir."

Özer, "Salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere görev esnasında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları yasal olarak şehit kabul edilmelidir." dedi.

Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19 açıklaması - NİĞDE

Kaynak: AA

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