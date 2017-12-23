Türk Sağlık Sen'den Kaynaşma Toplantısı

Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi yeni yönetiminin oluşmasının ardından sendikanın tüm organların katılımıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulla Dr. Ali Dağlıoğlu başkanlığında yeni yönetimin oluştuğu Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi, yönetim, disiplin ve denetleme kurulunun asil ve yedek üyeleri ile kadın kolları üyelerini bir araya getirdi.



Fatih Parkındaki bir kafede düzenlenen kahvaltı programında konuşan Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu sağlık alanında yaşanan sorunların acilen çözüme kavuşturulması için sendika olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Birçok sorunun yanında sağlıkçalışanlarının en büyük problemlerinden birinin yıpranma payı olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, "Sağlık çalışanların uzun zamandan beridir merakla beklediği yıpranma payında bir adım atılmadığını görmekteyiz. Sağlık çalışanları diğer kamu çalışanlarından daha az yıpranmamakta ve bunu daha az hak etmemektedir. Biran önce verilmesi gereken yıpranma payının geçmişe dönük olmak üzere gerekli hukuki düzenlemelerinin yapılarak sağlık çalışanlarına müjdeli bir haber olarak biran önce verilmesini ve bunun bekletilmemesini istiyoruz" dedi.



Toplantıya katılan herkese teşekkür eden Dağlıoğlu, yönetim olarak tüm sağlık çalışanları için ekonomik, sosyal, kültürel hakları konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini ve bunu birlik beraberlik içerisinde yürüteceklerinin sözünü verdi. - MANİSA