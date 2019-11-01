Türk-Rus devriyesi için hazırlıklara başlandı

01.11.2019 12:05

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Derbesiye bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi için hazırlıklara başlandı.

Soçi mutabakatında terör örgütü YPG/PKK mensuplarının bölgenin 30 kilometre ötesine geçmesi sonrası Türk-Rus ortak devriyesi kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi için hazırlıklarda sona gelindi. Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli köyü karşısında bulunan Derbesiye bölgesinde belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar, kara devriye görevini yerine getirmeye hazırlanıyor.

(Selman Güneş - Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA