Türk-Rus Birlikleri İlk Ortak Devriye Görevini Tamamladı

02.11.2019 00:46

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak, Türk ve Rus birliklerinin Cuma günü çıktıkları ilk ortak devriye görevini tamamladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da misyon öncesinde Derbesiye'den başlatılan devriyenin 110 kilometre Batı'ya ilerleyeceğini bildirmişti