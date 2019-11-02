Türk-Rus Birlikleri İlk Ortak Devriye Görevini Tamamladı

Türk-Rus Birlikleri İlk Ortak Devriye Görevini Tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak, Türk ve Rus birliklerinin Cuma günü çıktıkları ilk ortak devriye görevini tamamladığını açıkladı.

02.11.2019 00:46

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak, Türk ve Rus birliklerinin Cuma günü çıktıkları ilk ortak devriye görevini tamamladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da misyon öncesinde Derbesiye'den başlatılan devriyenin 110 kilometre Batı'ya ilerleyeceğini bildirmişti



VİDEO: Türk-Rus Birlikleri İlk Ortak Devriye Görevini Tamamladı
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