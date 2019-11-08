Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı

08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat'tın doğusunda gerçekleştirilen 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Şırnak'ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren Türk-Rus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı. Türk-Rus askerleri, Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki yaklaşık 4 saat süren devriyenin ardından geri döndü.

Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları da eşlik etti.

(İHA)

Kaynak: İHA