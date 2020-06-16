Türk - Rus 17'nci ortak kara devriyesine saldırı
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Türk - Rus 17'nci ortak kara devriyesine saldırı

- Türk - Rus 17'nci ortak kara devriyesine saldırı Milli Savunma Bakanlığı, 17'nci Birleşik Kara Devriyesi'nin Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında yapıldığını, devriye sırasında niteliği belirsiz bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir devriye aracının hafif hasar gördüğünü duyurdu.

16.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:31

- Türk - Rus 17'nci ortak kara devriyesine saldırı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 17'nci Birleşik Kara Devriyesi'nin Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında yapıldığını, devriye sırasında niteliği belirsiz bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir devriye aracının hafif hasar gördüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 5 Mart'ta imzalanan Moskova Mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen 17'nci Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, devriye esnasında niteliği belirsiz bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bir şekilde bölgeye çekildiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu saldırıdan etkilenen personelin bulunmadığı ve mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Türk - Rus 17'nci ortak kara devriyesine saldırı

Kaynak: İHA

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