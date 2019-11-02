Türk Restoranı Bağdat eylemcilerinin kalesi oldu

02.11.2019 15:27

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, kentte göstericilerin yoğun olarak yer aldığı Al Cumhuriye Köprüsü yanındaki Türk Restoranı binası protestocuların kalesi oldu.

Irak'ın devrik Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminde faaliyet gösteren Türk lokantası yıllar önce kapandı ancak binanın adı Türk Restoranı olarak kaldı. Protestocuların ve güvenlik güçlerinin sürekli çatıştığı El Cumhuriye Köprüsü ve Tahrir Meydanı arasında bulunan ve terkedilmiş olan Türk Restoranı binası eylemcilerin kalesi oldu. Hem meydanı, hem de köproyü gören binanın konumundan ve yüksekliğinden faydalanan protestocular, binayı da bayrak ve afişlerle donattı. Eylemleri buradan izleyen protestocular, binadan çektikleri görüntü ve fotoğrafları da sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyorlar.Ekonomik şartlar ve yolsuzluk iddiasıyla başlayan gösteriler, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifayı kabul etmesine rağmen durmadı. Güvenlik güçlerin sert müdahalesi, bir çok göstericinin ölümüne yada yaralanmasına neden oluyor.

Kaynak: DHA