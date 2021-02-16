Türk rehberler salgına Avrupalı meslektaşlarından daha hızlı uyum sağladı

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bornovalı, salgın sürecinde Türk turist rehberlerinin Akdeniz çanağı ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki meslektaşlarına göre çok daha esnek ve hızlı davrandığını belirterek, "Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarımız tedbir ve...

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bornovalı, salgın sürecinde Türk turist rehberlerinin Akdeniz çanağı ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki meslektaşlarına göre çok daha esnek ve hızlı davrandığını belirterek, "Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarımız tedbir ve yönlendirmelerden uzak kaldıklarını belirttiler." dedi.

Bornovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turist rehberlerinin salgından ilk etkilenen grup olduğunu, Türkiye'de henüz vaka görülmeden bile gezi amaçlı gelen turist sayısında düşüş yaşandığını ifade etti.

Turistik gezilerin acil olmayan seyahat türü olması nedeniyle kolayca ertelenebildiğini, sayıdaki bu düşüş nedeniyle çok sayıda turist rehberinin de işsiz kaldığını anlatan Bornovalı, "Öncelikle Çince çalışan rehberler işsiz kaldı çünkü haklı kaygılarla Çin'in dünyayla ilişkisi çok azaldı. Ardından da vakaların nerede çıkabileceğini bilmeyen turistler genel anlamda tüm yurt dışı gezilerini iptal etmeye başladılar." diye konuştu.

Sedat Bornovalı, yeni normalle turizm sektörünün de hareketlendiğini, bu süreçte hem kendilerini hem de gezdirdikleri kişilerin sağlığını korumak için pandemiye yönelik Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel tarafından hazırlanan videolarla rehberlere eğitimler verildiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı hızlı önlemlerin de kendilerine çok yararlı olduğunu dile getiren Bornovalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız bir yandan müze ve ören yerlerinde tedbirleri hızla alırken diğer yandan da kendilerinden talep ettiğimiz pandemi döneminde turist rehberliğinin icrası ile ilgili genelgeyi büyük hız ve titizlikle yayımlayarak bizlere yol gösterdi. Bu açılardan baktığımızda pandemi sürecinde rekabette olduğumuz Akdeniz çanağı ülkeleri ve AB üyelerinden çok daha esnek ve hızlı davrandığımızı belirtebilirim. Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarımız bu tür tedbir ve yönlendirmelerden uzak kaldıklarını belirttiler."

"Oda üyelerinin yarısı 2020'de hiç çalışamadı"

Odaları tarafından üyelerine yönelik yapılan anket çalışmasından da bahseden Bornovalı, "Aidat ödeyen ve yıllık çalışma kartını alan 4 bine yakın üyemizin yarısından fazlası, 2020 yılında, yıl boyunca hiç çalışma fırsatı bulamadığını dile getirmiştir. Bir meslek grubunun mensuplarının yarısından fazlasının hiç çalışamamış olması kuşkusuz çok ağır bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün tanımlanması ve kontrollerinin arzu edilen düzeye erişmesinin öncesinde Kovid-19'a yakalanan ve vefat eden meslektaşları olduğunu belirten Bornovalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından kazanılan bilinç ve alınan tedbirlerle bu yöndeki olumsuz eğri ortadan kalktı. Pandemi kurallarına uymak konusunda, başka diğer kurallarda da olduğu gibi, ülkelerin ve mensup olunan toplumsal dairenin farklı eğilimleri olabiliyor. Genel anlamda rehberle gezen turistlerin, toplumun iyiliği için kurallara uyumunun çok yüksek oranda olduğunu söylemem mümkün ancak öz çekimler sırasında kısa süreli ve kaçak da olsa maske çıkartmalarına engel olmak hemen hiçbir zaman mümkün olmadı diyebilirim."

Oda olarak üyelerini salgından koruyabilmek için 2021 çalışma kartlarını sıfır temas ilkesiyle sadece kurye yoluyla teslim ettiklerini anlatan Bornovalı, bu süreçte "sahte rehberler" konusunda da sıkıntı yaşadıklarından bahsetti.

Sedat Bornovalı, sahte rehberlere ilişkin, "Yeni normale geçişin ardından yabancı pasaportları sayesinde sokağa çıkma yasağı istisnasından faydalanan ancak aslında ülkemizde yaşayan ve kayıtsız işler yaparak haksız gelir elde etmeye çalışan sahte rehberler de piyasaya çıktı. Kapsamlı denetimlerle bu kişilere uygulanan cezalar ve Valiliğimizin turistlere hizmet sunacak, çalışma kartı taşıyan üyelerimizi istisna dahiline almasıyla bu sorun henüz ortaya çıkarken çözüldü." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel