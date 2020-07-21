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Türk raylı sisteminin gelişmesine odaklanan ORGE, sektörde yüksek oranlı büyüme öngörüyor

Türkiye'de raylı sistem sektöründe yüksek oranlı büyüme öngördüklerini belirten ORGE CEO'su Nevhan Gündüz, "Ülkenin her yerini örümcek gibi ağlarla örecek raylı ulaşım ve önemli vizyon projelerinin ortaya konması mutluluk verici." diye konuştu.

Türk raylı sisteminin gelişmesine odaklanan ORGE, sektörde yüksek oranlı büyüme öngörüyor
21.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:07

Türkiye'de raylı sistem sektöründe yüksek oranlı büyüme öngördüklerini belirten ORGE CEO'su Nevhan Gündüz, "Ülkenin her yerini örümcek gibi ağlarla örecek raylı ulaşım ve önemli vizyon projelerinin ortaya konması mutluluk verici." diye konuştu.

Tu"rkiye'nin önemli ve nitelikli elektrik taahhu"t şirketlerinden ORGE Enerji Elektrik Taahhu"t AŞ, Kovid-19 salgını döneminde dahi bütün güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü açıkladı. Şirket, son dönemde imza attığı raylı sistem, kamu alt ve u"st yapı projeleri ile birlikte yeni normalleşme sürecinde de çalışmalarına hız verdiğini bildirdi.

Şirket olarak, ulaştırma altyapısına yapılan yatırımlara odaklandıklarını belirten ORGE CEO'su Nevhan Gu"ndu"z, raylı sistem sektöründe yüksek oranlı büyüme öngörülerini kaydederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz günlerde ulaştırma altyapısına 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladılar. 5 yıl içerisinde de Yüksek Hızlı Tren hattı uzunluğunu bin 200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye, raylı sistem hattını 18 bin kilometrelere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Ülkenin her yerini örümcek gibi ağlarla örecek raylı ulaşım ve önemli vizyon projelerinin ortaya konması mutluluk verici." diye konuştu.

"Şirket olarak bugüne kadar tek seferde en büyük metro kontratını imzaladık"

Elektrik taahhüt işleri sektörünün pandemi sürecinden daha az etkilenen bir alan olduğunu söyleyen Gündüz, "Bilhassa ana iştigal konumuz olan, metro projeleri, şehir hastaneleri, üniversiteler, bankacılık üsleri gibi 'bitirilmesi öncelikli projeler'de zamanla yarış halinde olduğumuz için fazla mesaili çalışmalarımız sürdü. Şantiyelerimiz geçici olarak duran biri dışında faaliyetlerini sürdürdü. Hatta sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de şantiyelerimiz çalıştı. Şu an tüm şantiyelerimiz aktif durumda. Bununla birlikte 2020 yılının ikinci çeyreğinde, şirket olarak bugüne kadar tek seferde en büyük metro kontratını, 11 milyon euro değerinde olan Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu işinin sözleşmesini imzaladık. Bu yıl şirket olarak özellikle metro, raylı sistem ve şehir hastanesi, üniversite ve kültür merkezi gibi kamusal üst ve altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gündeme gelmesi beklenen büyük ölçekli ulusal projelerin yanı sıra turizm ve sanayi tesislerinin yenileme ve genişleme yatırımlarında da yer alarak sektör katılımcılarına yeni iş olanakları oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarılı bir pandemi süreci geçirdiklerinin altını çizen Gu"ndu"z, "Şirketimizi olabildiğince dinamik bir tarzda yönetmeye çalıştık. Bir kısım çalışanımızı evden çalışmaya yönlendirdik. Üst yönetim olarak tüm güvenlik ve sağlık önlemlerimizi alarak her gün işimizin başındaydık. Çalışanlarımızın sosyal, psikolojik ve fiziksel sağlığını odağımıza alarak maske, dezenfektan, ateş ölçme, çalışanların sağlığını izleme gibi hayati önlemleri ilk evrelerde başlattık. Bu sayede sadece 8 pozitif vakayla karşılaştık ve onları tedavi ettirerek tekrar iş hayatına dönmelerini sağladık." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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