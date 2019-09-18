Türk profesöre uluslararası görev

18.09.2019 16:52

AKDENİZ Üreme Tıbbı Derneği'nin (MSRM) 5-8 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın Opatia kentinde yapılan yıllık kongresinde, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Yönetim Kurulu üyesi ve TJOD İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Erol Tavmergen Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Türkiye'de ilk tüp bebek uygulamasını Prof. Dr. Refik Çapanoğlu ile birlikte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 31 yıl önce uygulayan kişi olan Prof. Dr. Tavmergen Ege Üniversitesi Aile Planlaması–İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) kurucularından ve geçmiş dönem başkanlarından olan Prof. Dr. Tavmergen halen derneğin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

'TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ KONUMDA YER ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği'nin yönetimindeki bu göreve seçilmiş olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Tavmergen, ESHRE, ASRM, IFFS, MEFS, ASPIRE, ISFP ve ISPGS gibi bazı önde gelen tıp dernekleri ve topluluklarla işbirliğini artırmanın yanı sıra Türkiye'nin üreme tıbbında Akdeniz Bölgesi ve çevre ülkelerde öncü konumda yer alabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

MSRM

Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği üreme tıbbının her alanında bilimi ve araştırmayı desteklemek üzere Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan farklı kültürel ve etnik grupları kapsayan bilimsel bir dernek olarak kurulmuştur.

MSRM, üreme endokrinolojisi ve kısırlık, embriyoloji, üreme cerrahisi, androloji ve doğurganlığın korunması gibi konularda faaliyet ve planlamalar içinde.

Kaynak: DHA