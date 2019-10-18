Türk profesöre Avrupa'dan çelik yapılar Oscar'ı

18.10.2019 12:57

Avrupa'nın çelik yapılar konusunda bilim Oscar'ı kabul edilen Charles Massonnet Ödülü, Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'ya verildi.

Avrupa'nın çelik yapılar konusunda bilim Oscar'ı kabul edilen Charles Massonnet Ödülü, 4 Nisan 1996'da vefat eden Prof. Charles Massonnet anısına 1998 yılından bu yana düzenleniyor. Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, yapısal çeliğin gelişimine bilimsel ve teknik destek vermiş, ECCS'in bir teknik komitesinde başkan veya sekreter ya da daimi üye olarak çalışmış veya çalışmakta olan seçkin bir bilim insanlarını takdir etmek amacıyla verilen ödüle 28 Ağustos'ta Prof. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu aday gösterilmişti.

ECCS Yönetim Kurulu'nun Paris'te yaptığı toplantıda, 2019 Charles Massonnet Ödülü'nün Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'na verilmesi kararlaştırılmıştı. Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, ödülünü 14 Ekim'de, Brüksel'de düzenlenen törenle aldı.

PROF. DR. NESRİN YARDIMCI TİRYAKİOĞLU HAKKINDA

2001-2016 yıllar arasında Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2010 ve 2015 yıllarında ECCS Başkanlığı görevlerini yürüten Tiryakioğlu, ECCS Teknik İcra Kurulu'nda da yıllarca çalışmalara destek verdi. 21 Nisan 2010 tarihinde Tuzla Rotary Kulübü tarafından verilen Mesleğinde Başarı Ödülü'nü alan Tiryakioğlu, 18 Eylül 2015 tarihinde de Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından ECCS'e olağanüstü hizmetleriyle katkıda bulunmuş olanları onurlandırmak amacıyla verilen Gümüş Madalya ile ödüllendirildi. Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, halen Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: DHA