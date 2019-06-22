Türk profesöre ABD'den "En İyi Araştırma Ödülü"

HÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş ve ekibi, travmaya bağlı ileri seyide hasar gören burun ameliyatlarında kemiğe düzgün geometriyi sağlamak üzere yaptıkları operasyonları içeren bildiriyle 2019 için uluslararası ödüle layık görüldü.

Türk profesöre ABD'den

HÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş ve ekibi, travmaya bağlı ileri seyide hasar gören burun ameliyatlarında kemiğe düzgün geometriyi sağlamak üzere yaptıkları operasyonları içeren bildiriyle 2019 için uluslararası ödüle layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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