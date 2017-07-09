Türk Politikacıya Almanya'da Önemli Görev

Almanya'nın Hamm şehrinde Sosyal Demokrat Parti (SPD), şehir tarihinde ilk kez bir Türk kökenliye başkan yardımcılığı görevi verdi. İsmail Erkul adlı Türk politikacı, delegelerin oylarının çoğunluğunu alarak, SPD Hamm Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.



Hamm şehri tarihinde ilk defa Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Türk kökenli İsmail Erkul'a SPD Hamm Başkan Yardımcılığı görevi verildi. Hamm Uyum Meclisi Başkanı olarak da görev yapan Erkul, SPD içerisinde en güçlü isimlerden birisi olarak biliniyordu.



Konuşması büyük alkış aldı



Oylamada delegelerin 87'si evet, 39'ü ret, 3'ü çekimser oy kullandı. Erkul, oy çokluğu ile Hamm SPD Başkan Yardımcısı seçildi. Erkul'un dünyada ölüm cezasına karşı olduğunu ifade ettiği konuşması salondakilerden büyük alkış aldı. İsmail Erkul, temel değerlerinin eşitlik, özgürlük ve kardeşlik olduğunu söyledi. Erkul konuşmasının devamında insan hakları, ifade ve basın özgürlüğüne vurgu yaptı.



Erkul, kendisine verilen bu görev için partisine teşekkür ederek, Hamm şehrinde yaşayanlar için en iyi çalışmaları yapacağını belirtti. Erkul'un DİTİB'e olan yakınlığı SPD'nin tabanında kaygı ile karşılansa da, son yıllardaki dengeli ve ılımlı politikası ile İsmail Erkul, Hamm şehrinde tüm toplumların sempatisini kazandı.



180 bin Türk yaşıyor



Erkul, özellikle tüm dini cemiyetler ve dernekler arasındaki ılımlı ve uzlaştırmacı tavrı ile tanınıyor. Erkul, birçok başarılı projenin hayata geçmesinde etkili olan isimlerden birisi. Hamm şehrinde yaklaşık 180 bin Türk kökenli insan yaşıyor. Şehirde göçmenler seçimlerde önemli bir rol oynuyor. - BERLİN