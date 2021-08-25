Türk polisi ve Kızılay Gönüllüleri Yıpranan Türk Bayrağını Yenisiyle Değiştirdi
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Türk polisi ve Kızılay Gönüllüleri Yıpranan Türk Bayrağını Yenisiyle Değiştirdi

Türk polisi ve Kızılay Gönüllüleri Yıpranan Türk Bayrağını Yenisiyle Değiştirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kastamonu Bozkurt'taki Kızılay Gönüllüsü kardeşlerimizle ortak bir görevimiz vardı: Bayramgazi Köyü'nde, yıpranmış olan Türk Bayrağımızı değiştirmek ????Görev tamam ???? pic. twitter.

Kastamonu Bozkurt'taki Kızılay Gönüllüsü kardeşlerimizle ortak bir görevimiz vardı:

Bayramgazi Köyü'nde, yıpranmış olan Türk Bayrağımızı değiştirmek ????

Görev tamam ???? pic. twitter. com/OsQWDwaQk7

— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 24, 2021 Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Kastamonu Türk Polis Teşkilatı ve Kızılay gönüllüleri, Kastamonu'nun Bayramgazi köyünde, sel felaketi sonrası yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, Kastamonu'nun Bayramgazi köyünde meydana gelen sel felaketi sonrası, yıpranan Türk bayrağını değiştirme görevinin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: Kastamonu Bozkurt'taki Kızılay gönüllüsü kardeşlerimizle ortak bir görevimiz vardı. Bayramgazi köyünde, yıpranmış olan Türk Bayrağımızı değiştirmek. Görev tamam.

Kaynak: Habermetre

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