Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi Türk Polis Teşkilatı ve Kızılay gönüllüleri, Kastamonu'nun Bayramgazi köyünde, sel felaketi sonrası yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi

KASTAMONU - Türk Polis Teşkilatı ve Kızılay gönüllüleri, Kastamonu'nun Bayramgazi köyünde, sel felaketi sonrası yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, Kastamonu'nun Bayramgazi köyünde meydana gelen sel felaketi sonrası, yıpranan Türk bayrağını değiştirme görevinin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu Bozkurt'taki Kızılay gönüllüsü kardeşlerimizle ortak bir görevimiz vardı. Bayramgazi köyünde, yıpranmış olan Türk Bayrağımızı değiştirmek. Görev tamam."

Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi
Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi
Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi
Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Aleyna Tilki Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Muslera Burak Elmas Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 22:23:09. #1.14#

title