Türk polisi merhamet ve şefkatini Kovid-19 sürecinde bir kez daha gösterdi
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Türk polisi merhamet ve şefkatini Kovid-19 sürecinde bir kez daha gösterdi

Halkın güven ve huzuru için Türkiye'nin diğer illerindeki meslektaşları gibi daima çaba gösteren Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve bekçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptıkları çalışmalarla halkın takdirini kazandı.

11.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:36

Halkın güven ve huzuru için Türkiye'nin diğer illerindeki meslektaşları gibi daima çaba gösteren Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve bekçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptıkları çalışmalarla halkın takdirini kazandı.

Halkın güven ve huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalışan polisler, bekçilerin de sürece dahil olmasıyla uyumlu bir çalışma örneği sergiliyor. Kovid-19 sürecinde de aktif olan Türk Polis Teşkilatının Antalya'da bekçilerle bu süreçte yaptığı çalışmalar, video ve fotoğraflara yansıdı.

Salgının yayılmasını önlemek ve insanları bilinçlendirmek için görevlerini titizlikle uyguladıkları görülen ekipler, Antalya Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"yla da halktan gelen taleplere koştu.

"Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görev alan bir emniyet amiri, 10 komiser yardımcısı, 60 polis memuru ve 120 bekçi, "hayatları riske girmesin" diye dışarı çıkmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların isteklerini yerine getirmek için ellerinden geleni yaptı.

Grupta görevli ekipler, dışarı çıkmaları kısıtlı kişilerden gelen maaş çekme, gıda yardımı, ilaç taleplerini de karşılayıp, yalnız yaşayan yaşlıların alışverişlerini yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda kontrollerini sıkı sürdüren ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere idari para cezası uygulayarak salgının olası yayılma ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştı.

Görsellerin detayları

Her gittikleri yerlerde "İyi ki varsınız" sözleriyle karşılanan polis ve bekçilere, çoğu zaman ikramda bulunuldu. "Siz bizim için buraya kadar geldiniz, biz size bir çay ısmarladık çok mu?" gibi cümlelerle sevgi gösterisinde bulunan polis ve bekçiler, en çok da çocukları sevindirdi.

Çocuklar, etkilendikleri polis ve bekçilerle her fırsatta fotoğraf çektirmek istedi, büyüyünce onlar gibi olmak istediklerini ifade etti. Paylaşılan görsellerde, polis ve bekçilerin yaşlılarla samimi diyaloglar kurdukları anlar yer alıyor.

Her türlü ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, "Biz çok büyük millet ve devletiz. Herkese yardımlaşma, sevgi merhamet dersi veriyoruz" cümleleriyle mutluluklarını dile getirdi.

Ekipler, bu süreçte hayvanları da ihmal etmeyerek, kaplumbağanın yolun karşısına taşınmasından sokak hayvanlarının beslenmesine kadar tüm canlılara yetişmeye çalıştı.

Türk polisi merhamet ve şefkatini Kovid-19 sürecinde bir kez daha gösterdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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