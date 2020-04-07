Türk polisi "Kovid-19'la mücadele"de de ön safta
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Türk polisi "Kovid-19'la mücadele"de de ön safta

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirleri titizlikle uygulayan emniyet teşkilatı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"yla sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların yardımına koşuyor.

07.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:04
Türk polisi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirleri titizlikle uygulayan emniyet teşkilatı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"yla sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların yardımına koşuyor.

Halkın huzur ve güveni için gece gündüz demeden görev yapan polis teşkilatı, "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da koronavirüs salgınıyla mücadelede de seferberlik ruhuyla ön saflarda yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte salgının en az hasarla atlatılması için kuralları titizlikle uygularken, Antalya Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"yla da halktan gelen tüm taleplere koşuyor.

Polis, 5 bin 96 ailenin ihtiyacını karşıladı

AA muhabirinin, emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda bir emniyet amiri, 10 komiser yardımcısı, 59 polis ve 120 bekçi yer alıyor. Bu ekiple gelen çağrılara destek veren Antalya emniyeti, 5 bin 96 aileden gelen maaş çekme, gıda yardımı, ilaç ve alışveriş gibi talebi karşıladı.

İçişleri Bakanlığının virüse karşı aldığı tedbirlerin bildirildiği genelgeler doğrultusunda 8 bin 37 iş yerini kapatan ekipler, uyarılara rağmen faaliyetine devam eden 82 iş yerine idari para cezası uyguladı.

Karantina kurallarına uymayan 20 kişiye adli işlem yapan polis, 60 kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza kesti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 110 kişiye de 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Hava, kara ve deniz yollarında da gerekli çalışmaları sürdüren ekipler, il genelinde uyguladığı sıkı tedbirlerle dikkati çekiyor.

Sipariş veren teyzeye örgü ipi götürüldü

Polis ekipleri, gelen her talebin karşılanması için fedakarca görev yapıyor. Sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların 112 Çağrı Merkezine bıraktığı talepler doğrultusunda pazar gezen, market, manav ve şarküterilerden alışveriş yapan polisler, gelen ilginç isteklere de kayıtsız kalmıyor.

İlaç, maaş çekme ve alışveriş gibi ihtiyaçları anında karşılayan polislerin, yakacak ihtiyacı olan için bahçedeki odunları kırdığı, bozulan musluğu tamir ettiği de oluyor. Antalya polisi, torunu için yün kazak ören yaşlı bir kadının, "El işi ipim bitti" talebini de yerine getirerek örgü ipi aldı.

Fedakarlıklarıyla öne çıkan polisler, zaman zaman ihtiyaç sahibi bazı ailelerin taleplerini kendi aralarında topladıkları parayla da karşılıyor.

Polis ekipleri, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde ikametlerde yapılan ödemelere de destek oluyor. Bu kapsamda kurulan ekipte ise bir komiser, 5 komiser yardımcısı, 83 polis memuru ve 110 bekçi görev yapıyor. Kent genelinde ihtiyaç sahibi 30 bin aileye ulaşacak ekipler, sosyal yardım paralarının dağıtımına başladı.

Yardım için kapıya gelen polis duygulandırıyor

Kent genelinde ihtiyaçları giderilen yaşlılar ile kapıya gelen polisler arasında güzel diyaloglar ve duygulu anlar da yaşanıyor.

Polislerin, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki yardım faaliyetlerine AA ekibi de eşlik etti.

Yüksekalan Mahallesi'nde polisin ilacını getirdiği 68 yaşındaki Emine Yaman, tüm ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çekerek, "Devletimizden ve polisimizden Allah razı olsun. Onlara sürekli dua ediyorum. Zor zamanda hep yanımızda oldular. Polislerimiz, iyilikleriyle bizi duygulandırıyor." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, Sinan Mahallesi'nde oturan 81 yaşındaki Sadık Sidar'ın bildirdiği ihtiyaç listesini de tamamladı. Sidar, sipariş listesindeki 11 farklı ürünü alıp kapısına getiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Duyduğu memnuniyeti ifade eden Sidar, "Çok tehlikeli bir virüs. Bununla mücadele için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz de alınan tedbirleri uyguluyoruz. Söylenen kurallara harfiyen uyuyorum. Polislerimiz sağ olsun ihtiyaçlarımı getiriyor." diye konuştu.

Sütçüler Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Aysen Kara da hesabından banka kartıyla para çekip getiren polislere minnettar olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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