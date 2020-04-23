Türk polisi, Afrinli çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı AFRİN'de görevli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bölge çocuklarına hediye dağıttı.

AFRİN'de görevli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bölge çocuklarına hediye dağıttı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'de görev yapan polislerin, bölgedeki çocuklarla 23 Nisan'ı kutladığı videoya yer verildi."23 Nisan coşkusunu Afrin'de de yaşatıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çocukların yüzleri hep gülsün diye" notuyla paylaşılan videoda, Barış Manço'nun 'Bugün bayram' şarkısı eşliğinde Afrinli çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Kaynak: DHA