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Polis, Güncel

Türk polisi 175 yıldır vatandaşın yanında

Türk polisi, vazifesinin dışındaki meziyetleri, merhameti ve yardımseverliğiyle de milletin gönlünde taht kuruyor.

10.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:06
Türk polisi 175 yıldır vatandaşın yanında

Türk polisi, vazifesinin dışındaki meziyetleri, merhameti ve yardımseverliğiyle de milletin gönlünde taht kuruyor.

Resmi olarak 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, genel hizmetten trafiğe, terörle mücadeleden kaçakçılığa, uyuşturucuyla mücadeleden toplumsal görevlere kadar pek çok alanda hizmet veriyor ve denizde, karada, havada milletin huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat fedakarca mesaisini sürdürüyor.

Deprem, sel, yangın, salgın gibi felaketlerde milletinin hep yanında olan Türk polisi, hemen her alanda en önde yer almaya devam ediyor.

Kovid-19 salgınında da en ön sıralarda yürüyorlar

Türk Polis Teşkilatı, kolluk görevlerinin yanı sıra son dönemde dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadelede de vatandaşların hep yanında oluyor.

Kimi zaman yaşlı bir teyzenin maaşını evine götürüyor, kimi zaman poğaça isteyen yaşlı bir amcanın talebini karşılıyor, salgının boyutu artmasın diye de gece gündüz "evde kal" çağrısı yapıyor.

Nüfusun büyük çoğunluğunun salgından korunmak için kendini adeta izole ettiği bu günlerde cansiparane görevinin başında olan Türk polisi, karantina binalarının yöneticilerine de kararı tebliğ edip bilgilendirme yapıyor.

Hem binaya giriş çıkışları kontrol eden hem de evlerinde kalanların ihtiyaçlarını yerine getiren polis ekipleri, giriş çıkışı kısıtlanan caddelerdeki vatandaşlar ile kente giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcuların da ateşini ölçüyor.

Öte yandan ekipler, sağlık çalışanlarıyla birlikte karantina yurtlarında da görev yapıyor.

"Allah polisimizden razı olsun"

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polislerin alışveriş yaparak malzemeleri evine götürdüğü 90 yaşındaki Nezihe Uzerli, AA muhabirine, ayaklarında rahatsızlık olduğu için evinden çıkamadığını söyledi.

Polislerin her zaman kendisine yardımcı olduğunu anlatan Uzerli, "Allah polisimizden razı olsun, bizlere her zaman yardımcı oluyor." dedi.

Vatandaşlardan Nurettin Kılıç da her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de polisin fedakarca çalıştığını söyledi.

Polislerin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını ifade eden Kılıç, "Alınan önlemler uygulanıyor. Polisleri her zaman dinlememiz lazım. İnşallah bu kötü günleri atlatacağız. Onlarla gurur duyuyoruz, polisimiz vatandaşı için çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Melik Köse ise virüse karşı alınan tedbirlerin 24 saat uygulandığını belirterek, "Gördüğünüz gibi tedbirler en üst düzeyde. Ben sağlık görevlisiyim. Polisimizin durumu bizden daha riskli aslında. Hastaneye gelen tanıya göre hareket edebiliyoruz ama polislerimiz herkese müdahale etme gibi bir riskleri var. Allah hepimizin yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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