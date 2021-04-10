Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü

Van'ın Çatak ile Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Van'ın Çatak ile Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Çatak Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Emre Altuntop, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Altuntop, polisin ülkenin huzuru için canını feda etmekten çekinmediğini söyledi.

Polisin görevini her zaman fedakarca yaptığını ve gerektiğinde canını hiçe saydığını belirten Altuntop, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Törenin ardından polis araçları sirenler eşliğinde ilçede tur attı, vatandaşlar ve çocuklar da Türk bayrağı sallayarak polislere destek verdi.

-Muş

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:05:39. #1.15#
title