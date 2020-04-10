Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı Sakarya'nın Ferizli ilçesinde törenle kutlandı.
10.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:26
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı Sakarya'nın Ferizli ilçesinde törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Kabay, Atatürk Anıtı'a çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA