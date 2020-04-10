Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı Sakarya'da törenle kutlandı.
10.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:18
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı Sakarya'da törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu törene, emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı.
Kaynak: AA