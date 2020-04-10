Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
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Çarşamba, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

10.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:16
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Kavak Atatürk Park ve Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Seyfettin Güveli, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma, huzur ve güven ortamını temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme konusunda büyük özveriyle çalıştığını belirterek, bilim ve teknolojinin en son yeniliklerini kullanan uzman personel ve sahip olduğu modern araç ve gereçle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Törene Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ile polis memurları katıldı.

Yöntem, tören sonunda makamında tebrikleri kabul etti.

Ladik

Ladik ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nuran Yapıcı Özel, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı katıldı.

Protokol üyeleri, törende koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafeyi de dikkate aldı.

Havza

Havza'da Emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak çelenk bıraktı.

Şaffak, polisin 7 gün 24 saat esası üzerinden görevinin başında olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele ettiğimiz gibi bugün olduğu gibi salgın ve doğal afetlerde polis en ön safta yerini her zaman alacaktır. Bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz." diye konuştu.

Havza Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla polislere teşekkür etti.

Görevli polis memurlarına hediyeleri, görev yerlerinde Belediye Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ulaştırıldı.

Çarşamba

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü nedeniyle Çarşamba'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, coronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Coronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek çelenk sunumu gerçekleştirilirken törende konuşma yapan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, "Emniyet Teşkilatı olarak sosyal hayat düzeninde adalet duygusunu benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 175. yılında da insan hakları ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak kamu düzeninin tesisi noktasındaki çalışmalarımız özverili ve yüksek gayretle devam edecektir.

Covid-19 salgını nedeniyle halkı ve tüm kurumları ile kenetlenen, devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında Emniyet Teşkilatı üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmektedir. Bu süreçte sahada olan Emniyet Teşkilatı hastalıkla mücadele kapsamında görevini ifa ederken gerekli tedbirlerini almış, bu kapsamda halkımızın da evde kalarak sosyal mesafeye dikkat ederek salgınla mücadelede başarı elde edeceğimize inancımız sonsuzdur.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç ve suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmekle görevli Emniyet Teşkilatımızın 175. yıldönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize şifa diler ve halen görevi başında olan tüm meslektaşlarıma en başta sağlık olmak üzere başarılı yarınlar dilerim" şeklinde konuştu.

Çelenk sunma programına Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, komiserler ve emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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