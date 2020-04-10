Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven'in çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öte yandan törende koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Kaynak: AA