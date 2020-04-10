Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
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Malatya Valisi, Koronavirüs, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla yol kontrol noktasında görevli polisleri ziyaret ederek, polis haftasını kutladı.

10.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:22
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla yol kontrol noktasında görevli polisleri ziyaret ederek, polis haftasını kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Elazığ yolu kontrol noktasında görevli polisleri ziyaret etti.

Uygulamalarla ilgili bilgi alan Baruş, yol kontrolü sırasında seyahat eden sürücüleri koronavirüs tedbirleri konusunda bilgilendirerek hayırlı yolculuklar diledi.

Baruş, uygulama noktasında görevli sağlık personelini de yaptıkları çalışmalardan ötürü tebrik etti.

Ziyarette konuşan Baruş, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu yıldan bugüne Türk milletinin huzur ve güvenliği için canla başla mücadele eden, mesai mefhumu gözetmeyen çok fedakar bir teşkilat olduğunu belirtti.

Emniyet teşkilatının tüm mensuplarına teşekkür eden Baruş, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilimize giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Bu kontrol noktasında arkadaşlarımız gece-gündüz görev yapıyor. Polis Teşkilatımız zaten geçmişten beri bu fedakarlığı ile tüm dünya polis teşkilatlarına örnek olmuştur. Gerek 24 Ocak'ta yaşamış olduğumuz Sivrice merkezli depremden sonra alınan tedbirlerde, gerekse koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerde arkadaşlarımız gerçekten can siperane çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise fedakarca görev yapan emniyet teşkilatı kutlayarak, bu akşam 21.00'de tüm vatandaşları onları alkışlamaya davet etti.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de ziyaretlerinden dolayı Baruş ve Gürkan'a teşekkür etti.

Darende

Darende'de ise Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Denizhan, burada polislere seslenerek, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından şehitler için dua okundu.

Kaynak: AA

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