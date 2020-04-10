Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla devam eden tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş, yaptığı açıklamada, 175 yıldır hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere de değinen Aktaş, "Karamürselli vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Kovid-19'un ülkemizde görülmesi ile birlikte Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda önlemlerimizi aldık. Özellikle ilçemizin giriş çıkışlarında önlemlerimizi arttırarak, sahil bandı, PTT, banka, pazar yerlerinde önlemlerimizi sıklaştırdık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA