Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliği önünde düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile emniyet müdür yardımcıları da katıldı.

Daha sonra, Akköprü Mezarlığı'nda şehitlerin kabri ziyaret edilerek dua okundu.

Tören alanı ve mezarlıkta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe de korundu.

Muş

Muş'ta kutlamalar, koronavirüs tedbirleri altında yapıldı.

Kent merkezindeki Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, şehitlerin mezarına karanfil bırakılması ve dua okunmasıyla son buldu.

Malazgirt ilçesinde de tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bitlis

Bitlis'te İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Gökmeydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, emniyetteki şube müdürleri ve polisler katıldı.

Hakkari

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Ardından Aydın ve beraberindeki emniyet mensupları, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Aydın ve beraberindekilerin günlerini kutladı.

Kaynak: AA