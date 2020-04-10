Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
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Zonguldak, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Zonguldak'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolasıyla tören yapıldı.

10.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:30
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Zonguldak'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolasıyla tören yapıldı.

Valilik önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Turanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü dolayısıyla mini bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zonguldak'ta, yoğun güvenlik tedbirleri dolayısıyla vatandaşlara hizmet noktasında sokaklarda mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını anlatan Turanlı, "Şükürler olsun ki sağlıklıyız ve dinciz. Güvenlik tedbirleri bağlamında elimizden gelen en üst düzeyde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Turanlı ve beraberindekiler törenin ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Bektaş, ziyarette yaptığı konuşmada, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü kutladıklarını belirterek, "Şartlar bu şekilde olmasaydı kutlamalarımız da bu şekilde olmayacaktı ama buna da şükür. Olağanüstü şartlar altında Türk polisinin milletimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yaptığı hizmetler gerçekten çok değerli. Polis ve jandarma mensuplarımız, kamu görevlilerimiz sokaklarda, caddelerde. İşin en ağır yükünü çeken şehirlerimizde polislerimiz. Onlara minnettarız. Onların bu fedakarlığını bu millet asla unutmayacak. Emniyet mensubu arkadaşlarımızın günlerini kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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