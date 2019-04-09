Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı
Karabük Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.
Karabük Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.
Beşbinevler Mezarlığı'ndaki programda şehitlik ziyaret edildi. İl Emniyet Müdürlüğünce anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer personelin katıldığı ziyarette, Kur'an okundu, dua edildi.
Yenişehir Camisi'nde mevlid-i şerif okutulmasının ardından şehit yakınlarıyla gazilere yemek verildi.
Öte yandan Toplum Destekli Polis ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Kemal Güneş Caddesi üzerinde açtığı stant açtı.
Kent Meydanı'nda kurulan Trafik Simülasyon Aracı'nda emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Etkinlikler kapsamında çocuklar için çeşitli programlar ve emniyet kurumları arasında futbol turnuvası düzenlendi.
Bu arada Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.