Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Samsun Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda şehitlik ziyaret edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, vatanı için canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlere minnet ve şükranlarını sunduklarını söyledi.

Yavuz, "Gücünü yasalardan, desteğini halkından alan köklü geçmişi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından olan Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünde Türk polisi olarak sorumluluğumuzun bilinci ve özverisiyle görevimizin başındayız. Sizler, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olma ruhununu, vatan aşkını, bayrak sevgisini en iyi anlatan örnek, hür ve özgür yaşamak kararlığının birer kanıtısınız." dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an okunup dua edildi.

Daha sonra Yavuz, şehit yakınlarıyla şehitlikleri ziyaret etti.

Kaynak: AA