Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce şehit aileleri ve gazilere yemek verildi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Polisevi'nde verilen yemekteki konuşmasında, bir devletin bir milletin bekasının her şeyden önce güvenliğin teminiyle mümkün olduğunu söyledi.

Suriye'de yaşanan zulümlerin iç ve dış düşmanlara karşı yeterince güvenliğin sağlanamadığı için yaşandığını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Allah hepimizi bu tür sıkıntılardan muhafaza eylesin. Dünyanın her tarafında Müslümanlar zulüm görüyor. Sürekli iç ve dıştan saldırılara maruz kalıyor. Maalesef Müslümanlar binlerce parçaya bölünmüş, kafirlerden münafıklardan yardım istiyor, gelenler de orada daha fazlasını yapıyor. Bunlardan ibret almamız lazım." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğe sahip çıkmanın aslında insanın kendi geleceğine sahip çıkması anlamına geldiğini dile getiren Balkanlıoğlu, bayrak dalgalanıyor, beş vakit ezan okunuyorsa bunu güvenliğin tesisiyle sağlandığını ifade etti.

Herkesin vatana dört elle sarılması ve güvenlik güçlerine yardımcı olması gerektiğini belirten Balkanlıoğlu, "Allah şehitleri rütbelerin en büyüğü olarak görmüş. Bu nedenle Müslümanlar dua ederken şehit olmayı temenni eder. Şehit olmak, şehit yakını olmak bu nedenle bir onur vesilesi. Allah analarımızı ağlatmasın, güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin. Nice 173. yıllara." dedi.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise emniyet teşkilatının vatandaşların can, mal ve namuslarının korunması, devletin bekası, milletin bölünmez bütünlüğü için çalıştığını belirtti.

Şehitlere rahmet dileyen ve gazileri minnetle andığını dile getiren Kaya, "Biz 173 yaşında büyük bir ailenin efratlarıyız. Şehit yakınlarımız bize emanet, her daim onlar baş tacımız onlara her zaman kapımız açık. Biz de vazife, vatan, millet ve bayrağın dalgalanması uğruna her daim şehadet şerbeti içmeye gönüllü ve razıyız." şeklinde konuştu.

Yemeğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da katıldı.