Kayseri, Sivas, Yozgat ve Niğde'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kulular daha sonra Vali Süleyman Kamçı ile emniyet hizmet binalarının tanıtıldığı sergiyi ve polislerin kullandığı malzemelerin yer aldığı stantları gezdi.

Kamçı burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Polisimizin mesai mefhumu gözetmeden gerektiğinde hiç uyumadan görev yaptığı oluyor. Ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu en üst noktada yapmaya çalışıyor. El birliğiyle vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görev başındadır. Polisimiz bu anlamda fedakarca görev yapmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Geride kalan yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği ziyaret edilerek, burada İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.