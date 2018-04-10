Kayseri, Sivas, Yozgat ve Niğde'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

-Yozgat

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Şaban Kütükoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşman yapan POMEM Müdürü Kütükoğlu, Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Kütükoğlu, Türk Polis Teşkilatının şanla şerefle yazdığı 173. yıl dönümüne girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Kütükoğlu, "Polis teşkilatı, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun üstünlüğünü ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli hayati görevleri üstlenmiştir. Kurulduğu günden itibaren sürekli değişim ve gelişim içinde olan Türk Polis Teşkilatının bugün geldiği nokta fazlasıyla yükseklerdedir. Her açıdan büyük gelişmeler sağlayan teşkilatımız personel, araç, gereç ve teknoloji bakımından dünyanın en güçlü polis teşkilatlarından biri haline gelmiştir." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, POMEM öğrencilerinin tören geçişiyle son buldu.

Daha sonra şehitlik ziyaretinde dua edilip mezarlara karanfil bırakıldı.